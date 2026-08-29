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Rita Ora ka komentuar sërish thashethemet e vjetra se ajo ishte “Becky me flokë të bukur”, gruaja misterioze e përmendur në këngën “Sorry” të Beyonce, nga albumi “Lemonade” i vitit 2016.
Thashethemet nisën pasi Ora publikoi një fotografi ku shfaqej me të brendshme me motive limoni dhe një varëse që ngjante me shkronjën “J”.
Në atë periudhë, ajo po largohej edhe nga Roc Nation, labeli i Jay-Z, duke nxitur teoritë e fansave se ajo mund të ishte gruaja me të cilën reperi dyshohej se kishte pasur lidhje, transmeton Klankosova.tv.
Më vonë, Rita Ora u shfaq edhe në një festë pas Met Gala-s me një simbol ku shkruhej “I’m not Becky”, duke i shtuar edhe më shumë vëmendjen historisë. Megjithatë, identiteti i “Becky”-t nuk është konfirmuar asnjëherë zyrtarisht.