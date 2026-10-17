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Një risi teknologjike është vënë re në një ndeshje të Copa Uruguay, ku referi përdori një pajisje digjitale për të regjistruar kartonët e verdhë dhe të kuq.
Sistemi mundëson regjistrimin e vendimeve disiplinore dhe incidenteve të ndeshjes, duke ruajtur edhe orën e saktë kur ndodh secili incident.
Kjo teknologji mund të ndihmojë në dokumentimin më të saktë të ngjarjeve gjatë ndeshjeve dhe në përmirësimin e administrimit të të dhënave nga gjyqtarët.
Ky është një hap drejt digjitalizimit të futbollit, ku teknologjia po gjen gjithnjë e më shumë hapësirë edhe në punën e referëve.