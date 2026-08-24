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Faktet dolën në shesh. Ato që Klan Kosova i raportoi ekskluzivisht të dielën mbrëma rreth riparimit të vagonëve në Serbi nga TrainKos, nuk u mohua.
Raportimi ngjalli goxha reagime. Në mesin e tyre edhe ish-deputeti, Daut Haradinaj, që publikoi dokumentin.
Një ditë më vonë, ishte ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, nuk tha se një gjë e tillë nuk ka ndodhur, veçse fajin ia hodhi qeverive të kaluara.
Me këtë reagim, emri që u prek tërthorazi ishte ai i ish-ministrit të asaj kohe, Pal Lekaj.
Por, ky s’mbeti gojëkyçur. Madje paralajmëroi veprime ligjore.
Për rastin reagoi pasdite edhe kompania. Këta përgjegjësinë për riparim të vagonëve e kanë lënë tek operatori ekonomik që fitoi tenderin, si i vetmi që aplikoi.
Kësisoj, këta thonë se kanë dërguar edhe pyetje tek ta, e kanë pranuar edhe përgjigje.
Sipas përgjigjeve të kompanisë, nuk ka pasur mundësi të dërgohen diku tjetër dhe për këtë është njoftuar dogana, meqë kanë kaluar mes Maqedonisë për në Serbi.
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