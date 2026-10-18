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Këngëtarja e re Rinea Vitija, foli për rrugëtimin e saj në muzikë, projektet personale dhe synimet për të ardhmen.
Vitija tregoi në emisionin “Weekend”, se me muzikë ka filluar të merret profesionalisht që në moshën tetëvjeçare, ndërsa përkrahjen më të madhe gjatë këtij rrugëtimi e ka pasur nga familja.
Ajo tha se synon të performojë në skena të mëdha dhe të depërtojë në tregun amerikan.
“Gjithmonë e shoh veten duke performuar në skena të mëdha…synimi im është të arrij tregun amerikan”, u shpreh ajo në Klan Kosova.
Rinea foli edhe për sfidat me të cilat përballen artistët e rinj, duke përmend rëndësinë e punës dhe përkrahjes nga njerëzit e afërt.
Përveç muzikës, ajo është duke ndjekur njëkohësisht dy fakultete, ndërsa në të ardhmen nuk e përjashton mundësinë që të merret edhe me biznes.
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