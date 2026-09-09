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Kryetares iu dha edhe një mandat, por jo edhe kuvendit një zgjidhje.
Në karrigen kryesore të parlamentit u kthye, veçse Albulena Haxhiut puna nuk i nisi mbarë.
Katër propozime për nënkryetarë nuk u diskutuan.
Por, i pesti nuk kaloi lehtë, anise halli nuk qe hiç te emri.
Nominimi nga Lista Serbe në emër të “popullit serb” ngriti dilema për shkelje.
Për këtë, e mosdakordimin a të votohen nënkryetarët në pako a veç e veç, deputetët pauzuan. E me t’u kthyer, kryeparlamentarja e sapovotuar erdhi me një përfundim për atë se çka u deklarua nga Lista Serbe.
Ndaj pati një kërkesë të prerë, që deputeti Simiq ta tërhiqte fjalën për “popullin serb”, por këtë nuk e bëri përfaqësuesi i Listës Serbe.
Haxhiu paralajmëroi masa sipas rregullores për gjuhen e përdorur, gjërsa njoftoi se ka edhe një tjetër problem, ai që vota për t’u zgjedhur nuk kanë as nënkryetarët nga PDK e LDK.
Vazhdimi i seancës konstituive u thirr për të premten.