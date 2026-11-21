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Pas katër ditësh qëndrimi në Kosovë, ish-kryeparlamentari, Jakup Krasniqi, është larguar nga shtëpia e tij në lagjen Velania të Prishtinës, për t'u kthyer në Hagë.
Përshëndetjen me familjarët, të cilën nuk kishte mundur ta bënte gjatë tri ditëve paraprake, e bëri me gjeste dhe përshëndetje nga larg.
Largimi i tij u përcoll me emocione të shumta. Familjarët e pritën në rrugë, ndërsa nipat dhe mbesat u munduan t'i jepnin forcë me fjalët: “Qëndro i fortë”.
Një nga momentet më prekëse ishte pamundësia për ta takuar nga afër vëllain e tij, Daut Krasniqin.
“Qysh s'më ka marrë malli, po nuk lanë, çka me ba”, u shpreh ai i pikëlluar për pamundësinë e takimit.
Pas përshëndetjes me familjen, Krasniqi u nis drejt Hagës nën përcjelljen e EULEX-it.
Ai kishte ardhur në Kosovë për arsye familjare.
Për më shumë detaje ndiqeni kronikën e plotë: