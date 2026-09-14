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Alaa Jouda, i njohur si Ala Xhuda, ngjitet çdo ditë drejt strehës së pazakontë që e ka ndërtuar mbi rrënojat e shtëpisë së tij të shkatërruar, në një kamp refugjatësh në Gaza.
Ndërkohë, një familje tjetër ka zgjedhur një metodë të lashtë ndërtimi për të krijuar një strehë, por edhe ky proces nuk ka qenë i lehtë.
Të riut palestinez iu desh të siguronte baltën në një zonë të rrezikshme, ndërsa mungesa e ujit bëri që ndërtimi të përfundonte pas më shumë se një muaji.
Në pjesë të tjera të Gazës, banorët po përpiqen të rikthejnë aktivitetet e tyre ekonomike, por mungesa e furnizimeve bazë ka shkaktuar rritje drastike të çmimeve.
Ndërkohë, përpjekjet e mëdha për rindërtimin e Gazës ende nuk kanë nisur. Agjencitë e ndihmës paralajmërojnë se procesi mund të zgjasë me vite, për shkak të shkatërrimeve të mëdha dhe kufizimeve për futjen e materialeve të ndërtimit.
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