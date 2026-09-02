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Nëse destinacioni juaj është Göteborg-u, PrishtinaTicket ju ofron fluturime direkte çdo të shtunë nga Prishtina, duke e bërë udhëtimin më të shpejtë, më praktik dhe pa ndalesa.
Me çdo biletë përfitoni një shërbim të plotë, ku përfshihen ulësja e rezervuar, check-in falas dhe bagazh deri në 20 kg. Me PrishtinaTicket, çmimi që shihni është ai që paguani, pa tarifa të fshehura.
Kjo linjë është zgjedhja ideale për vizita familjare, udhëtime biznesi apo pushime, duke ju ofruar komoditet dhe siguri gjatë gjithë udhëtimit.
Përveç Göteborg-ut, PrishtinaTicket ju lidh me mbi 25 destinacione në Evropë, duke ju dhënë mundësi të shumta për të udhëtuar lehtë dhe me fleksibilitet gjatë gjithë vitit.
Rezervoni biletën tuaj sot dhe udhëtoni drejt Göteborg-ut me shërbimin profesional të PrishtinaTicket.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket
Zürich – Prishtinë
Basel – Prishtinë
Geneva – Prishtinë
Berlin – Prishtinë
Düsseldorf – Prishtinë
Stuttgart – Prishtinë
München – Prishtinë
Münster – Prishtinë
Köln – Prishtinë
Dortmund – Prishtinë
Hamburg – Prishtinë
Hannover – Prishtinë
Nürnberg – Prishtinë
Memmingen – Prishtinë
Bremen – Prishtinë
Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë
Luxemburg – Prishtinë
Salzburg – Prishtinë
Ljubljana – Prishtinë
Malmö – Prishtinë
Göteborg – Prishtinë
Växjö – Prishtinë
Helsinki – Prishtinë
Oslo – Prishtinë
Bruksel – Prishtinë
Basel – Ohër (Ohrid)
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurt me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.
*Ky artikull është i sponsorizuar