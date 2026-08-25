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Psikiatri Sami Rexhepi ka ngritur shqetësimin për mënyrën se si shoqëria kosovare i trajton rastet e dhunës dhe personat e përfshirë në to.
Në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Rexhepi tha se shoqëria shpesh nxjerr përfundime para se të përfundojnë procedurat gjyqësore.
Ne jemi shoqëri paragjykuese dhe i japim vetes të drejtën me dhënë verdiktin e fundit pa u krye komplet procesi gjyqësor”, tha Rexhepi.
Sipas tij, institucionet duhet të kenë një pasqyrë më të qartë për profilin psikologjik të personave që kryejnë vepra të dhunshme.
Rexhepi tha se edhe rastet që mund të duken si të lehta, si një shuplakë, nuk duhet të neglizhohen.
Në fund, psikiatri bëri thirrje për më shumë kujdes ndaj brezave të ardhshëm, duke e cilësuar gjendjen aktuale të shoqërisë si shqetësuese.