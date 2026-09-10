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Gazetari Agon Rexhepi ka paralajmëruar se edicioni i pestë i Big Brother VIP Kosova pritet të sjellë një kast më ndryshe, veçanërisht sa i përket moshave dhe personaliteteve.
Ai tha se banorët e rinj do të karakterizohen nga një diversitet i madh, duke e përshkruar kastin si unik dhe shumë të ndryshëm nga edicionet e kaluara.
“Tipari i tyre i përbashkët është që s’kanë asnjë tipar të përbashkët. Diversiteti në kulm”, tha Rexhepi në emisionin "Ora 7" në Klan Kosova.
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