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Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka zhvilluar vizitën e saj të parë jashtë vendit, dy javë e tri ditë pas zgjedhjes në krye të shtetit.
Ajo ndodhet në Budapest të Hungarisë, ku ishte pjesë e ceremonisë solemne me rastin e 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez të vitit 1956, një prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë moderne të Hungarisë dhe përpjekjeve të popullit hungarez për liri e pavarësi.
Në ceremoninë e mbajtur në Parlamentin e Hungarisë janë mbledhur mbi 100 liderë dhe përfaqësues nga Evropa dhe vende të tjera të botës.
Ndër folësit kryesorë të ceremonisë ishin presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.