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Mediumi ndërkombëtar Reuters ka raportuar për zhvillimet e fundit politike në Kosovë, duke theksuar se Albin Kurti është rizgjedhur kryeministër, por se dështimi eventual për zgjedhjen e presidentit mund ta çojë vendin sërish në zgjedhje të parakohshme.
Kurti u zgjodh me 62 vota në Kuvendin me 120 deputetë, pasi partia e tij doli e para në zgjedhjet e qershorit, transmeton Klankosova.tv.
Reuters thekson se paqëndrueshmëria politike ka vonuar reformat dhe ka ngadalësuar qasjen e Kosovës në fondet e Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, PDK-ja dhe Aleanca e kanë bojkotuar seancën, duke paralajmëruar se do t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese për të shqyrtuar nëse është shkelur ligji gjatë konstituimit të Kuvendit.