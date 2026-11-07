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Eurodeputeti holandez Thijs Reuten e ka cilësuar si “turp dhe skandal” faktin që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian ka mbetur pa u proceduar.
Duke komentuar Raportin e Progresit për Kosovën, Reuten tha në "Info Magazine" në Klan Kosova se viti i kaluar ishte i vështirë për vendin, pasi një pjesë e madhe e kohës u shpenzua në procese politike dhe zgjedhje, njofton Klankosova.tv.
“Raporti i Progresit për Kosovën përshkruan një vit të vështirë, gjatë të cilit shumë kohë u shpenzua për formimin e qeverisë së re dhe zgjedhjet. Prandaj, në raport u theksua se përparimi ishte i kufizuar”, tha Reuten.
Ai theksoi se tani pret që Qeveria e re të përqendrohet në zbatimin e reformave.
Reuten kritikoi gjithashtu ngecjen e aplikimit të Kosovës për statusin e vendit kandidat në BE.
“Është turp dhe skandal që aplikimi i Kosovës për hyrje në BE ka mbetur në sirtar, pa asnjë arsye”, u shpreh ai.
Sipas eurodeputetit, nuk ka pengesa në traktatet e BE-së që do të ndalonin nisjen e procedurës për dërgimin e pyetësorit për Kosovën, edhe pse disa shtete anëtare ende nuk e njohin pavarësinë e saj, njofton Klankosova.tv.
Ai tha se do të vazhdojë të avokojë për këtë çështje, ndërsa kërkoi që Kosova të mos heqë dorë nga reformat, veçanërisht në drejtësi dhe sundimin e ligjit.
“Sa më shumë që Kosova të jetë e gatshme dhe sa më shumë reforma të bëjë, aq më shumë do të jetë në linjë me BE-në dhe aq më mirë do të jetë për qytetarët e saj”, theksoi Reuten.