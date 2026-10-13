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Kompania Regjionale "Pastrimi", ka dalë me njoftim se është mbyllur deponia pas orës 12 të natës dhe është ndryshuar orari i kësaj deponie.
Drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Prishtinës, Leutrim Retkoceri, ka deklaruar në Edicionin Special në Klan Kosova, se kjo ka ndikuar në grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet.
"Kufizimi i orarit të Deponisë së Mbeturinave për Komunën e Prishtinës dhe Drejtorinë e Shërbimeve Publike, është i papranueshëm dhe cenon shërbimin dhe menaxhimin me mbeturinat në kryeqytet", deklaroi ai në Klan Kosova.
Retkoceri tha se vendosja e orarit të Deponisë së Mbeturinave është bërë pa konsultim me komunën.