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Opinionisti Resul Sinani ka komentuar debatin mes Fatlumit dhe Anjezës në Big Brother VIP Kosova 5, duke thënë se përplasja mes tyre është një ballafaqim i dy mentaliteteve të ndryshme.
Sinani ka thënë se nuk e kupton tendencën e Fatlumit për ta vendosur veten në pozitën e të dashurit të Anjezës, duke theksuar se vendimi për lidhjen e saj i takon partnerit.
Ai ka vlerësuar se deklaratat e Fatlumit mund të interpretohen si tendencë për kontroll ndaj partneres, ndërsa ka theksuar se debati mes tyre kaloi edhe në ofendime.
“Ky është një ballafaqim i dy mentaliteteve të ndryshme”, ka thënë Resul Sinani.
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