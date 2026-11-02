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Nominimet e banorëve për të dërguar në televotim tre banorë në nominim të përhershëm kanë krijuar dinamika të reja brenda shtëpisë.
“Nuk jeni aty për tu bërë shokë dhe shoqe. Po shtireni” ishin ndër të tjera fjalët e opinionistit Resul Sinani për veprimet e banorëve. Ky koment erdhi pasi që disa banorë kishin ftuar në ftesë pikërisht ata banorë që kanë nominuar.
“Dobësi. Keni frikë të filloni luftën” – u shpreh Rudina Dembacaj, e cila vazhdoi kritikën karshi veprimeve të banorëve. Por, banorët nuk po pajtohen me mendimet e opinionistëve.
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