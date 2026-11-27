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Opinionisti i Big Brother VIP Kosova 5, Resuli, ka komentuar situatën mes Nichit dhe Antonetës, duke e cilësuar sjelljen e këtij të fundit si një shfaqje të tmerrshme të xhelozisë.
Ai tha se një reagim i tillë është i pajustifikueshëm, duke shtuar se e mbështet dashurinë brenda shtëpisë, por vetëm kur ajo shoqërohet me besim dhe liri për partnerin.
“Kjo shfaqje e pajustifikueshme e xhelozisë nga ana e Nichit, një xhelozi kaq të tmerrshme nuk e kam parë te dikush tjetër. Nichi na ka treguar një anë të errët të tij. Kur e pa videon, pamë se çfarë skene na doli".
"Unë jam për dashurinë si liri për partnerin, si dashuri dhe besim për partnerin. Nichi me këtë na ka treguar se është i tmerrshëm kur është xheloz. Normalisht, ai ka mundur t'i ketë parë disa sinjale, por ka pasur një shpërthim të mllefit. Ndërsa ka harruar se ai ishte duke e krijuar një raport tjetër me Antonetën”, ka thënë Resuli.
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