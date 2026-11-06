Lajmet e fundit
Opinionisti Resul Sinani ka komentuar përplasjen mes Anjezës dhe Nichit, duke dhënë vlerësimet e tij për lojën e të dy banorëve.
Ai i tha Anjezës se fakti që në fillim të lojës ka treguar se është e ndjeshme, mund ta ketë penalizuar në lojë.
Resuli e këshilloi të mos ndikohet nga deklaratat e Nichit për partnerin e saj jashtë shtëpisë, duke theksuar se Nichi është gabim me këto kualifikime.
Sipas Resulit, Anjeza duhet t'i anashkalojë njerëzit jashtë shtëpisë dhe të mos shqetësohet për atë që mund të mendojë partneri i saj.
Ndërkaq, ai kritikoi edhe Nichin për mënyrën e të menduarit, duke iu referuar deklaratës së tij se “po të ishe motra ime, nuk do të të lejoja”, dhe i tha se nuk është mburoja e askujt.
Në fund, Resuli vlerësoi se, pavarësisht transmetimit të klipit, përplasja dhe loja mes Anjezës dhe Nichit pritet të vazhdojnë.
Për më shumë: