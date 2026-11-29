Lajmet e fundit
Ministri i Infrastrukturës, Dimal Basha, ka bërë të ditur se ekipet për mirëmbajtjen e rrugëve kanë punuar pa ndërprerje gjatë natës për pastrimin e borës në autoudhë dhe në rrugët nacionale e rajonale.
Përmes një postimi në Facebook, Basha ka publikuar pamje nga puna e ekipeve në terren, duke bërë të ditur se përveç pastrimit të borës, është hedhur edhe kripë për të parandaluar krijimin e ngricave.
Ai ka theksuar se puna e ekipeve po vazhdon edhe gjatë mëngjesit, pasi reshjet e borës nuk janë ndalur, transmeton Klankosova.tv.
"I falënderoj të gjithë ata që punuan gjatë natës për t’ua mundësuar qytetarëve qarkullimin".
Njëkohësisht, Basha u ka bërë thirrje ngasësve që t’i shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë vozitjes, për shkak të kushteve të vështira atmosferike.