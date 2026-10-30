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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Albena Reshitaj, pas suspendimit të 11 zyrtarëve policorë për shkeljet e dyshuara në rastin e Arlinda Zekajt, ka rikthyer në vëmendje rastin e Hamide Magashit.
Ajo ka kujtuar se edhe pas vrasjes së Magashit nga burri i saj, para QKUK-së, ishin ndërmarrë masa të ngjashme ndaj policëve, por që katër prej tyre më vonë ishin rikthyer në detyrë.
“Edhe atëherë pati suspendime, dyshime për keqpërdorim të detyrës e falsifikim të dokumenteve zyrtare, si dhe kallëzim penal ndaj zyrtarëve policorë.
Mirëpo, pas pak kohësh, katër zyrtarët u rikthyen në punë. Këtë e konfirmoi vetë drejtori i Policisë”, ka shkruar Reshitaj.
Ajo ka ngritur pikëpyetje nëse suspendimet e fundit do të shoqërohen me përgjegjësi konkrete apo nëse bëhet fjalë vetëm për masa të përkohshme për të qetësuar reagimin publik.
“A po kërkohet përgjegjësi e vërtetë, apo vetëm po qetësohet reagimi publik derisa të harrohet rasti?
Suspendimi nuk është drejtësi. Heshtja nuk është përgjegjësi. Dhe jeta e grave nuk mund të mbetet në mëshirën e dështimeve institucionale!”, ka përfunduar ajo.