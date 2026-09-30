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Këngëtarja Remzie Osmani ka ndarë një urim të veçantë për djalin e saj me rastin e ditëlindjes së tij.
Përmes një postimi në Instagram, Osmani publikoi një fotografi krah Hamzait, duke i dedikuar fjalë të përzemërta dhe urime për shëndet, lumturi e suksese.
“Urime ditëlindjen biri im i dashur! Të uroj nga zemra shëndet, lumturi, dashuri dhe suksese në çdo hap të jetës. Qofsh gjithmonë i rrethuar me njerëz që të duan dhe të vlerësojnë”, shkroi ajo, transmeton Klankosova.tv.
“Për mua do të jesh gjithmonë djali im, krenaria dhe gëzimi im. Zoti të ruajtë e ta ndriçoftë rrugën gjithmonë. Të dua pafund!”, përfundoi urimin këngëtarja.