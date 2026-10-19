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Mesfushori i Barcelonës, Pedri, i ka bërë thirrje Lamine Yamalit që të qëndrojë i qetë dhe të fokusohet në zhvillimin e tij personal, duke e paralajmëruar që të shmangë krahasimet e rënda me legjendën Lionel Messi.
Pedri vlerësoi lart aftësinë e adoleshentit për të bërë diferencën me driblime, gola dhe asistime, transmeton Klankosova.tv.
Gjithmonë e kam parë të etur për të shkëlqyer dhe për t’u kënaqur në fushë. E kupton që e do lojën kur merr topin”, u shpreh ai, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, ylli spanjoll theksoi se krahasimet me Messin i sjellin presion të panevojshëm yllit të ri dhe se atij duhet t'i jepet liria të rritet pa u shpërqendruar nga pritshmëritë.
Ai nuk duhet ta krahasojë veten me askënd, e aq më pak me Messin, që është lojtari më i mirë në histori. Duhet të qëndrojë i qetë dhe gjithçka do të vijë natyrshëm. Ai është lojtari më i mirë në botë dhe ne duhet ta ndihmojmë të qëndrojë i relaksuar”, përfundoi Pedri. /Klankosova.tv