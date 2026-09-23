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Tijjani Reijnders ka folur hapur për vendimin e tij për t’u transferuar në Arabinë Saudite, duke pranuar se aspekti financiar ka qenë një faktor i rëndësishëm në zgjedhjen e tij.
“Është para për brezat e familjes sime. Kur të përfundojë karriera ime si futbollist, nuk dua të kem më nevojë të punoj".
"Sigurisht, ndoshta nuk do të më duhej të punoja as pas kontratës time me Manchester Cityn, por ky transferim më lejon të siguroj të ardhmen e gjeneratave të ardhshme të familjes sime”, ka deklaruar Reijnders.
Mesfushori holandez ishte i drejtpërdrejtë edhe për ndikimin financiar të kontratës së re.
“Nuk do të gënjej për këtë. Duke nënshkruar këtë kontratë, mund të sigurohem që edhe nipërit e mi të jenë financiarisht të sigurt. Atëherë, pse të mos e bëja?”, u shpreh ai.