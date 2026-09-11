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Grupi i kandidatëve që e konsiderojnë veten të dëmtuar në Provimin Pranues të Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka shprehur shqetësimin për vazhdimin e pezullimit të procesit të regjistrimit të studentëve, duke akuzuar menaxhmentin e fakultetit për moszbatimin e një raporti të Inspektoratit të Arsimit.
Sipas tyre, më 3 gusht 2026, Inspektorati i Arsimit në kuadër të Ministrisë së Arsimit ka nxjerrë një raport zyrtar, përmes të cilit, sipas tyre, Fakulteti i Mjekësisë obligohet t’i rishqyrtojë pyetjet kontestuese dhe të ndryshojë listat përfundimtare të studentëve të pranuar, raporton Klankosova.tv.
Kandidatët thonë se kanë kaluar 39 ditë nga nxjerrja e këtij raporti, ndërsa Fakulteti i Mjekësisë, sipas tyre, ende nuk ka ndërmarrë veprime për zbatimin e tij.
Ata e cilësojnë situatën si “bllokadë të paligjshme institucionale” dhe shprehen të shqetësuar se procesi i regjistrimit mbetet i ngrirë vetëm pak ditë para fillimit të vitit të ri akademik.
“Ky skandal merr përmasa edhe më të mëdha kur dihet se viti i ri akademik fillon të hënën, më 15 Shtator. Kanë mbetur vetëm 4 ditë kohë, dhe dhjetëra studentë që me ligj dhe me të drejtë u takon të jenë pjesë e fakultetit, po mbahen peng nga papërgjegjësia dhe neglizhenca e menaxhmentit”, thuhet në reagimin e tyre.
Grupi i kandidatëve që pretendojnë të jenë dëmtuar, thotë se heshtja administrative e Fakultetit të Mjekësisë përbën shkelje të ligjit dhe, sipas tyre, “një tentativë të hapur për të fshehur shkeljet në provimin pranues në kurriz të studentëve meritorë”.
Kandidatët i kanë bërë thirrje publike Rektorit të Universitetit të Prishtinës dhe Ministres së Arsimit që të ndërhyjnë brenda 24 orëve, me kërkesën që të zbatohet raporti i Inspektoratit dhe të ndryshohen listat e studentëve sipas gjetjeve të tij.
Në të kundërtën, ata paralajmërojnë se do t’i ndjekin të gjitha rrugët ligjore dhe protestat.
“Do të ndjekim të gjitha rrugët radikale: nga paditë penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare e deri te protestat masive para Rektoratit për të mbrojtur të drejtën tonë për shkollim”, thuhet në reagim.
Rektorati i UP-së, në korrik mori vendim për të ndaluar përkohësisht regjistrimin e kandidatëve që janë pranuar për të studiuar në Mjekësi për këtë vit akademik.
Kjo për shkak se në disa pyetje të provimit pranues, i cili u mbajt më 11.07.2026, është konstatuar se ka pasur gabime. /Klankosova.tv