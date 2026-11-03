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Për nxënësit po, veç mësimdhënësit edhe mund të mos ketë detyra të shtëpisë.
Kjo ngase pos orëve mësimore, me kontratat e reja u parapa që punonjësit e arsimit të bëjnë përgatitje në shkollë, e orarin ta kenë tetë orësh.
Por, këto marrëveshje, Sindikata e Arsimit (SBAShK) iu bëri thirrje shkollave në Prishtinë, të mos i nënshkruajnë, raporton Klan Kosova.
Kundërshtia që e bënë haptas, kreu i SBAShK-ut, Rrahman Jasharaj, po thotë se pati efektin e saj, andaj drejtori i Arsimit në Kryeqytet, Arianit Elshani, edhe lëshoi pe.
Nënshkrimi i të resë, pa e shkëputur të vjetrën, s’mund të bëhet, andaj njohësit po thonë se duhet parë nëse pati shkelje.
Veçse që kjo të bëhet, kërkohet plotësimi i kushteve elementare - ndër të cilat është edhe interneti në shkolla.
Por as për arsyen e kontratave të reja, e as për internetin, drejtori i Arsimit në Komunën e Prishtinës s’ktheu përgjigje që nga e enjtja.
Detajet i gjeni në kronikën më poshtë: