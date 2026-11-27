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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në Samitin e Liderëve, të organizuar në kuadër të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, në Tiranë.
Gjatë këtij samiti, Kurti ka folur për funksionalizimin e institucioneve të Kosovës dhe procesin e reformave, duke theksuar se ato janë përshpejtuar.
Ai deklaroi se me zgjedhjen e presidentes së re më 6 tetor, institucionet e vendit janë plotësisht funksionale për vitet e ardhshme.
“Me zgjedhjen e Presidentes së re më 6 tetor, institucionet tona janë plotësisht funksionale për vitet që vijnë dhe reformat i kemi përshpejtuar”, ka deklaruar Kurti.
Kreu i Qeverisë theksoi se reformat në drejtësi, arsim dhe administratë publike nuk kanë të bëjnë vetëm me përmbushjen e kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe me zhvillimin e brendshëm të Kosovës.
Sipas tij, këto reforma po zbatohen si një angazhim për shtetin dhe qytetarët.
“I zbatojmë me bindje, si akt patriotizmi demokratik për shtetin dhe qytetarët tanë, dhe do t’i përfundojmë të gjitha, edhe ato për të cilat i humbëm fondet për shkak të vonesave”, ka thënë Kurti.