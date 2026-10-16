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Reece James pritet të mungojë deri në mesin e janarit të vitit 2027, pasi ka pësuar një lëndim në gju dhe i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Chelsea ka konfirmuar se kapiteni i skuadrës ka kryer me sukses një operacion të vogël në gju, pasi u lëndua gjatë stërvitjes para ndeshjes ndaj Bournemouthit.
Sipas raportimeve të mediave angleze, mbrojtësi 26-vjeçar pritet të qëndrojë jashtë fushave për rreth tre muaj, me rikthimin e tij të mundshëm në mesin e janarit. Megjithatë, Chelsea nuk ka dhënë një datë zyrtare për rikthimin e tij.
Mungesa e James është një goditje për trajnerin Xabi Alonso, pasi anglezi është një nga lojtarët kryesorë të skuadrës dhe mund të luajë si në mbrojtje, ashtu edhe në mesfushë.
James tashmë ka nisur fazën e rehabilitimit, ndërsa klubi londinez do ta përcjellë nga afër rikuperimin e kapitenit, pa e nxituar rikthimin e tij në fushë.