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Dubai Summer Series 2026 e organizuar në Prishtinë nga RedSand Real Estate dhe bashkëpunëtorë nga Dubai mbajti konferencën për media në gjuhën shqipe, arabe dhe angleze, para investitorëve, biznesmenëve dhe qytetarëve të interesuar në këtë event.
Ngjarja u zhvillua në Prishtinë në një event që kaloi kufijtë fizik dhe mundësisë, transmeton klankosova.tv.
RedSand Real Estate është dritarja e mundësisë së investimit në Dubai, të cilët për vetëm dy vite punë arritën partneritete prestigjioze përtej kontinentit evropian.
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