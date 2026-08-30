Lajmet e fundit
Real Madridi ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në tri ndeshjet e para të La Ligës, pasi ka triumfuar bindshëm 4-0 ndaj Malagas.
Madrilenët e nisën fuqishëm takimin dhe realizuan tri gola brenda vetëm 11 minutave. Jude Bellingham e zhbllokoi rezultatin, ndërsa më pas një autogol i Alfonso Herreros e çoi epërsinë në 2-0, transmeton Klankosova.tv.
Para përfundimit të pjesës së parë, Kylian Mbappe shënoi për 3-0 pas një asistimi të Trent Alexander-Arnold.
Në pjesën e dytë, Real Madridi menaxhoi avantazhin, ndërsa në minutat shtesë Arda Güler shënoi për rezultatin përfundimtar 4-0.