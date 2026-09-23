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Real Madridi po monitoron nga afër Jon Martín, mbrojtësin 20-vjeçar të Real Sociedadit, i cili është kthyer në një nga talentet më të kërkuar në Europë.
“Los Blancos” e shohin si një opsion për përforcimin e qendrës së mbrojtjes në verën e vitit 2027.
Martín ka rinovuar kontratën deri në qershor 2032 dhe klauzola e tij e largimit është 60 milionë euro.
Për të interesohen gjithashtu Arsenal, Chelsea dhe Liverpool, ndërsa Real Sociedadi kërkon të paktën 50 milionë euro fikse, plus bonuse dhe përqindje nga një shitje e ardhshme.