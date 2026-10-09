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Real Madridi ka nisur interesimin për Scott McTominay, mesfushorin e Napolit. Trajneri Jose Mourinho e vlerëson skocezin, të cilin e njeh nga koha kur punonin së bashku te Manchester United.
McTominay kërkon pagë vjetore prej rreth 8 milionë eurosh për të rinovuar kontratën me Napolin, por negociatat kanë ngecur. Kontrata e tij aktuale përfundon në qershor të vitit 2028, transmeton Klankosova.tv.
Napoli nuk dëshiron ta humbasë mesfushorin, por nëse palët nuk arrijnë marrëveshje për rinovimin, Real Madridi mund të shqyrtojë mundësinë e transferimit të tij. Për momentin, nuk raportohet për ofertë zyrtare.