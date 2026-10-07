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Real Madridi po shqyrton mundësinë e një skenari të papritur me Kylian Mbappen.
Sipas gazetarit Daniel Riolo, klubi madrilen mund të jetë i hapur për shitjen e sulmuesit francez në fund të sezonit, pas pakënaqësisë së krijuar gjatë periudhës së rikuperimit nga lëndimi.
Mbappe u lëndua më 25 shtator me Francën dhe së fundmi është rikthyer në stërvitje individuale.
27-vjeçari ka shënuar tetë gola në fillim të sezonit, ndërsa aktualisht nuk ka asnjë negociatë konkrete për largimin e tij.
Megjithatë, rikthimi në fushë do të jetë vendimtar për të ardhmen e tij në Madrid./Klankosova.tv