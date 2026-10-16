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Real Madridi ka marrë një përgjigje negative nga Komiteti i Apelit i Federatës Spanjolle të Futbollit, i cili ka refuzuar ankesën e klubit madrilen për dënimin e Vinicius Junior. Kështu, sulmuesi brazilian mbetet i dënuar me katër ndeshje pezullim në La Liga.
Klubi madrilen kishte kërkuar anulimin ose së paku uljen e dënimit, pas kartonit të kuq që Vinicius mori në ndeshjen ndaj Villarrealit, të fituar nga Reali me rezultatin 1-0, transmeton Klanksoova.tv.
Braziliani u ndëshkua për tërheqjen e flokëve të Nathan Salibas, ndërsa dy ndeshje të tjera pezullim iu shtuan për protestat ndaj gjyqtarit.
Si pasojë, Vinicius do të mungojë në ndeshjet e kampionatit ndaj Sevillas, Barcelonës, Racing Santanderit dhe Valencias. Kjo do të thotë se ai do të humbasë edhe El Clasicon e 25 tetorit kundër Barcelonës.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, Real Madridi po shqyrton mundësinë që ta dërgojë çështjen në Gjykatën Administrative të Sportit, në përpjekjen e fundit për t'ia ulur dënimin yllit brazilian./ Klankosova.tv