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Real Madridi po shqyrton seriozisht rikthimin e Nico Pazit për verën e vitit 2027. Klubi madrilen ka një klauzolë riblerjeje prej 80 milionë eurosh, e cila skadon në korrik.
Mesfushori argjentinas po shkëlqen te Como nën drejtimin e Cesc Fabregasit, pasi sezonin 2025/26 e përfundoi me 13 gola dhe shtatë asistime në 40 ndeshje, duke u shndërruar në sezonin aktual në lojtarin kyç të skuadrës.
Reali duhet të vendosë para skadimit të klauzolës nëse do ta rikthejë 22-vjeçarin në “Santiago Bernabeu”. Përndryshe, do të duhet të negociojë me Comon, ndërsa interesim për lojtarin ka edhe nga klube të tjera evropiane. /Klankosova.tv