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Real Madridi pret Malagan në “Santiago Bernabéu”, me synimin për ta vazhduar startin perfekt në La Liga.
“Los Blancos” vijnë pas fitores 4-1 ndaj Real Sociedadit, ndërsa Málaga ende nuk ka fituar në dy xhirot e para.
Statistikat favorizojnë bindshëm madrilenët, pasi Malaga ka vetëm një fitore në 36 përballje ndaj Real Madridit.
Formacionet zyrtare:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2026
🆚 @MalagaCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/OmZVwxHsCK
◤ 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗫𝗜 ◢#RealMadridMálaga pic.twitter.com/O8TpmGWYlc— Málaga CF (@MalagaCF) August 30, 2026