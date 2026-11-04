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Real Madridi ka marrë një fitore dramatike në udhëtim ndaj AEK Athinës, duke triumfuar me rezultat 3-2 në një ndeshje me shumë emocione dhe përmbysje.
AEK kaloi në epërsi në minutën e 12-të me Aboubakary Koita, ndërsa Jude Bellingham barazoi në minutën e 32-të. Skuadra greke riktheu epërsinë me Stavros Pilios në minutën e 75-të, por Kylian Mbappé barazoi vetëm tri minuta më vonë.
Kur gjithçka po shkonte drejt barazimit, Federico Valverde shënoi golin e fitores në minutën e 90+2-të, duke i dhënë Real Madridit tri pikë të rëndësishme.
Real Madridi vazhdon kështu ecurinë perfekte në Ligën e Kampionëve, me katër fitore në katër ndeshje.