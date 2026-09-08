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Real Madridi nis sonte aventurën në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve me supersfidën ndaj Interit në “Santiago Bernabeu”.
Kjo është ndeshja e parë e Jose Mourinhos në Champions pas rikthimit në stolin madrilen, raporton Klankosova.tv.
Të dy trajnerët kanë publikuar formacionet startuese, me Real Madridin që rreshton në sulm Bellingham, Brahim, Vinicius dhe Mbappe, ndërsa Interi i përgjigjet me dyshen Thuram–Lautaro.
Formacionet zyrtare:
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham, Brahim, Vinicius; Mbappé.
Inter: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.