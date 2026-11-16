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Fiks 32 vjet më parë, mori emrin Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
Ky emër ushtrisë, që i doli kundër asaj të Serbisë, iu vu më 17 nëntor 1994 në një takim të madh në Zvicër.
Por, pikërisht në datën e njëjt, 17 nëntor 2026, tash do të gjykohet një nga udhëheqësit e saj, Hashim Thaçi.
Gjykata Speciale me seli në Hagë, ka vendosur që këtë ditë të japë vendimin ndaj Thaçit për tentim pengim të drejtësisë.
Me fillim nga ora 10:00, për dyshimet e njëjta aktgjykimi do të shpallet edhe për Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Kilaj dhe Hajredin Kuçin.
Këta pesë, siç pretendon prokuroria, tentuan të ndikojnë tek disa dëshmitarë që u paraqitën tek rasti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Prokuroria ka kërkuar dënim për secilin. 6 vjet për Thaçin, nga 3 për Smakajn, Kilaj e Fazliun dhe 9 muaj burg për Kuçin.
Nuk dihet cili do të jetë vendimi i gjykatës të martën, por dihet me siguri që këto akuza janë kundërshtuar ashpër nga avokatët e palëve të cilët, kur u dhanë fjalët përfundimtarë këta kërkuan që këta të lirohen.
Asnjë nga gjërat që pretendon prokuroria, sipas mbrojtjes, nuk kanë pasur asnjë ndikim të procesi i gjykimit të parë, pasi këta akuzohet vetem per tentim nderhyrje dhe jo per vepren penale te kryer.
Megjithëkëtë, nga organiztata e veteranëve të luftës deklaruan të hënën se as në këtë rast nuk kanë besim në drejtësinë e Dhomave të Specializuara në Hagë, pasi dihet tashmë mënyra si e kanë drejtuar dhe po vazhdojnë ta drejtojnë procesin kundër krerëve të UÇK-së.