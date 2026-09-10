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Është i vetmi nga rasti që mbahet në paraburgim, të paktën nga shkurti i këtij viti.
Sikur që erdhi pa shokë nga Sheveningen në selinë e Dhomave të Specializuara, Hashim Thaçi edhe në gjykatore qe i vetëm të enjten.
Të bashkakuzuarit e ndoqën seancën e parë të fjalëve përfundimtare në rastin për tentim-pengimin e drejtësisë, nga Kosova.
Pos, ish-presidentit, edhe Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Kilaj dhe Hajredin Kuçi dëgjuan pretendimet e Prokurorisë se si këta 5, tentuan të ndikojnë tek disa dëshmitarë që u paraqitën tek rasti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Bëhet fjalë për plane që pretendohet se u bënë gjatë vizitave te Thaçi nga korriku deri në tetor 2023.
Për to, Prokuroria e ka ndarë mendjen se sa dënim do për secilin. 6 vjet për Thaçin, nga 3 për Smakajn, Kilaj e Fazliun dhe 9 muaj burg për Kuçin.
Kjo u kundërshtua ashpër nga mbrojtja e Hashim Thaçit, të cilët kërkuan vendim tjetër.
Kjo, pasi siç tha avokatja, nuk pati asnjëherë grup për të tentuar pengimin e drejtësisë e edhe provat e prokurorisë me të cilat mbështete kjo akuzë, janë të pabaza.
Asnjë nga gjërat që pretendon prokuroria, avokatja tha se nuk kanë pasur asnjë ndikim të procesi i gjykimit, pasi Thaçi akuzohet vetëm për tentim ndërhyrje dhe jo për veprën penale të kryer.
Avokati i Smakajt, kërkoi lirim nga të gjitha akuzat për klientin e tij, i cili sipas Prokurorisë pati dokumente orientuese për një dëshmitar në veturën e tij. Avokati thotë se ZPS nuk ofroi asnjë argument për bisedat e Smakajt e Zyrapit.
Seanca e së premtes do të vazhdojë me fjalët e fundit ekipet tjera mbrojtëse.