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Një nënë dyshohet se vrau tre fëmijët e saj, më i madhi 5 vjeç, ndërsa më i vogli vetëm 8 muajsh.
Bëhet fjalë për Lindsay Clancy, një grua nga ShBA-ja, ndërsa mbrojtja e saj argumentoi se ajo vuante nga një psikozë dhe depresion i paslindjes, ndërsa Prokuroria është e bindur që ajo rastin e bëri me vetëdije.
Në emisionin “Kosova Today”, avokati Leutrim Syla tha se e akuzuara u hospitalizua, për t’u liruar pas pesë ditësh.
“Disa javë më pas ndodh edhe vrasja e fëmijëve. Në aspektin ligjor, një person i tillë duhet të ekzaminohet në aspektin psikiatrik, të caktohet aftësia e tij mendore për të kuptuar veprimet e veta dhe aftësisë për t’iu nënshtruar gjykimit”, tha ai.