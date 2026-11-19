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Policia e Kosovës ka dhënë detaje të tjera për rastin e vrajes në Suharekë, që ndodhi një ditë më parë.
Sipas forcave të rendit, pas arrestimit të të dyshuarit, te ai është gjetur dhe konfiskuar një revole me 24 fishekë dhe disa gëzhoja.
Gjithashtu, është bërë e ditur se njësiti i hetuesisë ka bastisur shtëpinë të dyshuarit ku ka gjetur dhe konfiskuar 47 fishekë dhe një shumë të parave të gatshme.
Pas arrestimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Ndryshe, vrasja ka ndodhur gjatë së mërkurës në parkingun e një qendre tregtare në Suharekë.
I dyshuari për këtë rast është Rrahman Hoti, i cili është arritur të kapet nga policia, pasi kishte ikur nga vendi i ngjarjes. /Klankosova.tv