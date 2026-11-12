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Të paktën dy persona kanë humbur jetën dhe 17 të tjerë u lënduan pasi muret e ndërtesës trekatëshe në lagjen “Flatbush” në Brooklyn të New Yorkut u shembën.
Ekipet e shoqëruara nga policia dhe qentë e zjarrfikësve kontrolluan zonën një përpjekje për të gjetur më shumë viktima të bllokuara në rrënoja, ndërsa vendosën dronë dhe pajisje të mëdha, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.
Mund të gjenden më shumë viktima ndërsa kërkimi i rrezikshëm vazhdon për disa ditë, dhe shkaku i shembjes është tani nën hetim nga Departamenti i Ndërtesave të Qytetit të New Yorkut, thanë zyrtarët.
Zyrtarët e zjarrfikësve gjithashtu mbeten të shqetësuar për një shembje dytësore.
Ja çfarë dihet
Disa të lënduar rëndë: Katër persona janë në gjendje kritike, 12 janë në gjendje të qëndrueshme dhe një zjarrfikës ka lëndime të lehta, thanë zyrtarët e zjarrfikësve të mërkurën në mbrëmje.
Qindra personel përgjigjen: Njësitë e zjarrfikësve dhe të EMS-së reaguan brenda një minute nga thirrja e parë 911 në orën 4:01 pasdite. Zyrtarët kanë thënë se më shumë se 250 zjarrfikës dhe personel i EMS-së po veprojnë në vendngjarje.
Ndërtimi ishte në zhvillim e sipër: Punëtorët e ndërtimit po punonin aktivisht në vendngjarje kur ndërtesa u shemb, sipas Shefit të Departamentit të FDNY-së, John Esposito. Punëtorët po gërmonin në vendngjarje para se ndërtesa të shembej, duke specifikuar se po "gërmonin".
Numri i personave të pasigurt: Zyrtarët nuk e dinë se sa njerëz janë në zonën e shembjes, sipas komisioneres së FDNY-së, Lillian Bonsignore. Bonsignore tha se vendi i shembjes do të kërkojë një "operacion të zgjatur" dhe shkaku është nën hetim.
Qendra e ndihmës u hap: Menaxhimi i Emergjencave të NYC-së ka ngritur një qendër ndihme të Kryqit të Kuq për banorët e prekur të Flatbush, tha kryebashkiaku Zohran Mamdani të mërkurën në mbrëmje.
Shkelje e vendit të ndërtimit: Në prill, një kontraktor prishjeje iu dha një shkelje për vazhdim të paligjshëm të punimeve të prishjes në vendin e ndërtimit pranë shembjes pavarësisht urdhrit të Departamentit të Ndërtesave për të ndaluar, sipas të dhënave të qytetit. Shkelja u zgjidh në tetor dhe kontraktori pagoi 10,000 dollarë gjoba, tregojnë regjistrimet.