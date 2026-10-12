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Gjykata Themelore në Prishtinë ka marrë vendim për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj dy veteranëve, Fadil Zogajt dhe Ekrem Selimit.
Këtë e kanë bërë të ditur për Klankosova.tv burime të afërta me rastin.
Ata ishin arrestuar nën dyshimin për sulm ndaj deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Fahrush Rexhepi dhe dyshohen për vepren penale "Sulmi ndaj personit zyrtar në bashkëkryerje”.
Ndaj tyre ishte caktuar masa e paraburgimit.
Megjithëse kjo nuk nënkupton se me ndërprerjen e masës së paraburgimit, ata janë liruar apo shpallur të pafajshëm, ose hetimet ndaj tyre kanë pushuar./Klankosova.tv