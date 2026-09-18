Lajmet e fundit
Sot në Gjykatën Themelore në Ferizaj vazhdon procesi gjyqësor ndaj gjashtë të pandehurve të akuzuar për vrasjen e rreshterit të Policisë së Kosovës, Muhamet Lika.
Seanca do të nisë në orën 09:00, transmeton Klankosova.tv
Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, kishte ngritur aktakuzë më 9 janar 2026 ndaj gjashtë të pandehurve me inicialet H.B., R.M., V.Ç., E.L., SH.K. dhe D.G.
Sipas aktakuzës, të pandehurit dyshohet se në bashkëkryerje, më 1 prill 2025 rreth orës 23:00, e privuan nga jeta zyrtarin policor Muhamet Lika në Kaçanik, duke përdorur armë zjarri dhe duke vepruar me përgatitje paraprake. Në rast, sipas Prokurorisë, është përfshirë edhe një i mitur.
Prokuroria ka kërkuar që të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit, ndërsa ka kërkuar edhe vazhdimin e masës së paraburgimit deri në përfundimin e procesit gjyqësor.