Lajmet e fundit
Pesë të pandehurve, G.Z., A.G., L.M., D.G. dhe E.A., u është ndaluar t’i afrohen në një distancë prej 200 metrash objektit të Komunës së Fushë Kosovës, si pjesë e masave të sigurisë të caktuara nga Gjykata Themelore në Prishtinë.
Departamenti për Krime të Rënda i kësaj gjykate, e ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj pesë të pandehurve, të cilët dyshohen se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Në vend të paraburgimit, gjyqtari i procedurës paraprake ka caktuar masën e ndalimit për t’iu ofruar vendit apo personit të caktuar.
Sipas aktvendimit, të pandehurit nuk guxojnë t’i afrohen Komunës së Fushë Kosovës në një rreze prej 200 metrash. Kjo masë është caktuar për një muaj, nga 8 shtatori deri më 8 tetor 2026, transmeton Klankosova.tv.
Përveç kësaj, Gjykata ka urdhëruar edhe masën e paraqitjes në stacionin policor, e cila po ashtu do të jetë në fuqi për një muaj.
Gjykata ka paralajmëruar se mosrespektimi i këtyre masave nga ana e të pandehurve mund të çojë në zëvendësimin e tyre me masën e paraburgimit.
Në arsyetimin e vendimit, Gjykata ka vlerësuar se, për momentin, masat e caktuara janë të mjaftueshme që procedura penale të zhvillohet pa pengesa.
Të pandehurit dyshohen për “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”, ndërsa vendimi për masat e sigurisë është marrë pas dëgjimit të palëve dhe shqyrtimit të shkresave të lëndës.
Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.