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Iu është dhënë lamtumira e fundit dy viktimave nga tragjedia në Livoç të Ulët të Gjilanit që tronditi opinionin publik.
Dy viktimat, vëlla dhe motër, që dyshohet se u vranë nga bashkëshorti i së ndjerës në pasditen e së premtes, u varrosën të dielën në fshatin Pozheran të Vitisë, raporton Klan Kosova.
Hoxha që kreu ceremoninë, mes lutjeve, kërkoi mëshirë për të ndjerët dhe forcë për familjarët.
Imami më pas kishte edhe një thirrje për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Vrasja e dyfishtë ndodhi të premten pasdite në Livoç të Ulët të Gjilanit, ku i plagosur mbeti edhe axha i viktimave. Dorasi më pas u vetëdorëzua, e të dielën gjykata ia caktoi një muaj paraburgim.
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