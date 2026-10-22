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Naim Murseli, i dënuari kryesor për vrasjen e Liridona Ademajt, ka kërkuar uljen e dënimit në Gjykatën e Apelit.
Seanca për shqyrtimin e rastit është caktuar të mbahet më 29 tetor, kur pritet të merret vendim lidhur me ankesën, transmeton Klankosova.tv.
Vrasja e Liridona Ademajt kishte tronditur opinionin publik jo vetëm në Kosovë, por edhe në Suedi, ku ajo kishte jetuar dhe punuar.
Tashmë, rasti ka tërhequr vëmendjen edhe të gazetarëve suedezë, të cilët po planifikojnë realizimin e një dokumentari për ngjarjen tragjike.
Për këtë ka folur gazetari Nemanja Kazhiq në emisionin “Kosova Today”, ku ka dhënë detaje rreth interesimit të mediave suedeze për këtë rast.