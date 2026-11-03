Lajmet e fundit
Tragjedia brenda familjes Demiri në fshatin Demiraj në Gjilan, ku një 27-vjeçar dyshohet se e mbyti foshnjën e tij 3 muajshe, e më pas atë e vrau babai i tj 65-vjeçar, ka tronditur vendin.
Policia në koordinim me Prokurorinë po e hetojnë rastin, ndërkohë që janë ngritur disa dyshime, që akoma s'janë konfirmuar zyrtarisht.
Ku është nëna e foshnjës?
Pse nuk ka reagim nga ministri i Ministrisë së Familjes, Andin Hoti?
Cilat janë veprimet e QPS-së në këtë rast?
Ndiqeni diskutimin në emisionin 'Kosova Today' në Klan Kosova, bashkë me gazetarët Ardiana Thaçi, Altiana Zogaj dhe Vullnet Krasniqi.