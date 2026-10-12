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Avokati Nazim Mehmeti ka folur për pritjet e tij lidhur me vendimin në rastin e dytë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili pritet të shpallet më 17 nëntor në Hagë.
Mehmeti tha se prokuroria ka kërkuar dënimin maksimal prej gjashtë vjetësh në çështjen që lidhet me tentim-pengimin e drejtësisë.
“Prokuroria ka kërkuar gjashtë vjet, faktikisht maksimumin e dënimit”, u shpreh ai në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova.
Ai theksoi se vendimi përfundimtar mbetet në dorën e gjykatës, e cila mund të caktojë një dënim më të ulët se maksimumi i kërkuar.
“Unë mendoj që do t’i dënojnë. 6 vjet, maksimumin e kanë kërkuar, sa i përket çështjes së Hashim Thaçit, këta të tjerët më duket se më pak e kanë kërkuar, por tash nuk e di sa vendosë gjykata, e gjejnë një mes, maksimumi nuk do të duhej të ishte, por mendoj se edhe edhe ata do t’ia rëndojnë procesin”, tha Mehmeti./Klankosova.tv