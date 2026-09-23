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Një kontroll policor në një banesë në qytetin e Prizrenit, i zhvilluar fillimisht në kuadër të veprës “dëmtim prone”, ka çuar në zbulimin e një vepre tjetër.
Gazetari korrespodent i Klan Kosova, Nuhi Salihu në emisionin “Ora Shtatë” bëri të ditur se policia gjeti një sasi të dyshuar të marihuanës, transmeton Klankosova.tv.
“Pas gjetjes së substancës, për rastin është njoftuar edhe Njësia e Drejtorisë së Hetimeve për Trafikimin e Narkotikëve, e cila ka marrë përsipër pjesën që lidhet me narkotikët. I dyshuari është intervistuar, ndërsa substanca është sekuestruar si provë materiale”, tha Salihu.
Sipas gazetarit, me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.